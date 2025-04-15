Паша Техник перевел около 700 тысяч рублей российским бойцам

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После смерти рэпера Паши Техника неожиданно выяснилось его отношение к конфликту с соседним государством. Артист старался не освещать свою деятельность, но оказалось, что он помогал российским бойцам.
Как выяснилось, музыкант никогда не афишировал свою позицию и никому из близких не рассказывал о помощи, которую оказывал бойцам. По данным источника, в 2024 году он вместе с другими артистками Metox и Марком перевели порядка миллиона рублей в поддержку армейских подразделений. При этом около 700 тысяч из этой суммы поступили именно от Паши Техника.
О его участии стало известно лишь после смерти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на информацию, полученную от бойцов, которым он помогал. Позже родные обнаружили в личных вещах покойного грамоту с благодарностью от военных, что и позволило подтвердить факт поддержки.
Паша Техник скончался 4 апреля. За несколько дней до этого он оказался в реанимации в Таиланде.
Напомним, ранее в прессе появились жуткие посмертные фотографии рэпера.
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