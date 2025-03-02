Цымбалюк-Романовская рассказала, какие подарки любит получать от мужчин

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Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своими предпочтениями в подарках на 8 Марта. Пианистка призналась, что мужчины чаще всего преподносят ей букеты и ювелирные украшения, но она больше ценит совсем другие вещи.
По ее словам, лучший подарок для нее – это произведения искусства. Она особенно любит живопись и коллекционные антикварные предметы. Такие подарки кажутся ей более ценными и значимыми.
Однако искусство – не единственная ее слабость. Девушка также отметила, что ей нравятся изысканные элементы гардероба. Она призналась, что испытывает особую любовь к красивому и роскошному белью, особенно если оно выполнено из натуральных тканей и украшено изысканными деталями.
Звезда подчеркнула, что ценит внимание и старание тех, кто выбирает для нее подарки, но если подарить что-то не то, девушка будет недовольна. Пианистка заявила, что терпеть не может, когда ей вручают спиртные напитки в качестве презента.
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