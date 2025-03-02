Цымбалюк-Романовская рассказала, какие подарки любит получать от мужчин

Цымбалюк-Романовская сделала интимное признание о любимых подарках
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети
Девушка решила быть откровенной

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своими предпочтениями в подарках на 8 Марта. Пианистка призналась, что мужчины чаще всего преподносят ей букеты и ювелирные украшения, но она больше ценит совсем другие вещи.

По ее словам, лучший подарок для нее – это произведения искусства. Она особенно любит живопись и коллекционные антикварные предметы. Такие подарки кажутся ей более ценными и значимыми.

Однако искусство – не единственная ее слабость. Девушка также отметила, что ей нравятся изысканные элементы гардероба. Она призналась, что испытывает особую любовь к красивому и роскошному белью, особенно если оно выполнено из натуральных тканей и украшено изысканными деталями.

Звезда подчеркнула, что ценит внимание и старание тех, кто выбирает для нее подарки, но если подарить что-то не то, девушка будет недовольна. Пианистка заявила, что терпеть не может, когда ей вручают спиртные напитки в качестве презента.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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