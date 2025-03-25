Цыганова пришла в бешенство из-за освобождения Ефремова по УДО

Артистку возмущает, что суд решил отпустить актера, несмотря на тяжесть статьи

Новость о том, что Михаила Ефремова освободили по УДО после четырех лет лишения свободы из-за рокового ДТП привела в бешенство певицу Викторию Цыганову. Знаменитость негодует, почему после грубого нарушения с недавним звонком по телефону артиста посчитали нужным выпустить из тюрьмы. По ее мнению, российский суд попросту поступил несправедливо, посчитав, что есть люди, которые более равны, чем другие.

Цыганову возмущает, что на свободу выходит человек с подпорченной репутацией – если раньше он был только алкоголиком и наркоманом, то после случившегося стал душегубом. Она уверена, что ничем хорошим освобождение Ефремова не закончится.

"Лучшее место для него – тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работают ни закон, ни общественное мнение", – сказала она.

Артистка заявила, что теперь с ужасом ждет новостей о "чудовищной движухе" в Белгородской области, ведь если Ефремов снова кого-то убьет, специально или намеренно, будет уже поздно.

Ранее нарколог выразил сомнения, что у Михаила Ефремова может получиться продолжать жить трезвую жизнь после выхода из тюрьмы. Специалист отметил, что любой бы в зале суда пообещал бы больше никогда не прикасаться к алкоголю, однако возвращение в старую среду может снова склонить его на путь употребления.