Менеджер и бывшая жена сообщили о клинической смерти Паши Техника

"Умер": представители Паши Техника объявили печальную новость
Паша Техник. Фото: соцсети
Врачам удалось вытащить знаменитость с того света

Минувшей ночью Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом сообщил его менеджер в соцсетях. 

"Умер, завели, динамика положительная", – сказано в сообщении.

Информацию о случившемся подтвердила и бывшая супруга блогера. По словам близких знаменитости, его состояние действительно очень плохое. Сейчас ему требуется траспортировка в больницу Бангкока, но вероятность, что он переживет ее всего 20%.

На данным момент тайские врачи, которые занимаются лечение Паши Техника, не дают согласие на его транспортировку. Ситуация осложняется еще и тем, что все врачи уйдут на выходные до понедельника. Поэтому российский специалист, который прибыл в Таиланд для консультаций, пытается принять сложное решение.

Из-за почти 100% поражения легких блогер подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Родные полагают, что Пашу мог отравить фанат, который предложил ему попробовать сомнительный препарат и скрылся из страны. Местные врачи полагают, что вероятность летального исхода Техника высокая.

Ранее российские специалисты озвучили неблагоприятный прогноз по выходу из комы Паши Техника и Тиграна Кеосаяна.

Источник: Telegram

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