Александр Васильев предрек России смену рас и религий

Беглый шоумен продолжает высказываться о покинутой родине

Некогда любимый российскими зрителями шоумен Александр Васильев, давно живущий во Франции, снова высказался о будущем покинутой страны – и его слова повергли многих в шок.

Историк моды, некогда блиставший на Первом канале, сделал пугающий прогноз: он заявил, что в стране произойдут радикальные изменения, которые затронут не только культуру, но и облик самих россиян.

Артист считает, что наша страна окончательно отвернулась от Запада и все больше сближается с Востоком. И это, по его мнению, неизбежно приведет к серьезным переменам в расовом составе населения.

Беглый историк моды выразил уверенность, что через несколько поколений голубоглазые и светловолосые люди станут редкостью, а на улицах все чаще будут встречаться люди с восточной внешностью. Васильев заявил, что восточные народы активнее рожают детей, и с этим "придется смириться".

Но на этом пугающий прогноз не закончился. Шоумен добавил, что со временем в стране может смениться и религиозный уклад. Он уверен, что в будущем именно ислам станет доминирующей верой на территории России.

К слову, ранее беглая ведущая Татьяна Лазарева* неожиданно завопила из Испании. Она заявила, что ее "настигли ужасные известия".

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации