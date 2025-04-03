Александр Васильев предрек России смену рас и религий

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Некогда любимый российскими зрителями шоумен Александр Васильев, давно живущий во Франции, снова высказался о будущем покинутой страны – и его слова повергли многих в шок.
Историк моды, некогда блиставший на Первом канале, сделал пугающий прогноз: он заявил, что в стране произойдут радикальные изменения, которые затронут не только культуру, но и облик самих россиян.
Артист считает, что наша страна окончательно отвернулась от Запада и все больше сближается с Востоком. И это, по его мнению, неизбежно приведет к серьезным переменам в расовом составе населения.
Беглый историк моды выразил уверенность, что через несколько поколений голубоглазые и светловолосые люди станут редкостью, а на улицах все чаще будут встречаться люди с восточной внешностью. Васильев заявил, что восточные народы активнее рожают детей, и с этим "придется смириться".
Но на этом пугающий прогноз не закончился. Шоумен добавил, что со временем в стране может смениться и религиозный уклад. Он уверен, что в будущем именно ислам станет доминирующей верой на территории России.
К слову, ранее беглая ведущая Татьяна Лазарева* неожиданно завопила из Испании. Она заявила, что ее "настигли ужасные известия".
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