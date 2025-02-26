В Москве подожгли дверь квартиры сбежавшего за границу певца Левы Би-2*

В Москве подожгли дверь квартиры сбежавшего за границу певца-предателя
Лева "Би-2"*. Фото: соцсети
Действия беглеца вызывают острую ненависть у россиян

В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры музыканта Левы Би-2* (Егора Бортника*). На стене рядом с его жильем появилась надпись с оскорблениями в адрес беглого предателя родины, в которой упоминался некий "Пианист". Этим прозвищем подписался человек, испортивший имущество знаменитости. Поджог сопровождался комментариями о том, что это "подарок на 23 февраля".

Неизвестные оставили послание, в котором объяснили, что причиной их действий стало то, что некогда любимый в нашей стране артист покинул Россию после начала конфликта с соседним государством и теперь оказывает финансовую поддержку чужой армии. Также они обвинили его в том, что он поставил под удар бизнес своей группы.

Ранее музыкант заявлял, что продал московскую квартиру, однако 21 февраля появились сведения, что это не соответствует действительности. Жилье площадью 68 "квадратов" расположено в центре Москвы. По оценкам экспертов, его рыночная стоимость составляет около 35 миллионов рублей.

Кроме того, недавно стало известно, что в отношении знаменитости могут провести проверку по обвинению в финансировании терроризма. Поводом для этого стал разговор музыканта с пранкерами Вованом и Лексусом, во время которого он упомянул, что ежемесячно оказывает материальную поддержку соседнему государству.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал Baza ✓ Надежный источник
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