"Во избежание слухов": Пересильд раскрыла причину расставания с Тройником

"Во избежание слухов": Пересильд раскрыла причину расставания с Тройником
Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: АГН "Москва"
Актриса сделала честное признание

Спустя несколько месяцев слухов, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник больше не вместе, актриса решила сама подтвердить эту информацию. Она рассказала, что действительно между ними больше нет романтических отношения и расскрыла причину, почему рассталась с возлюбленным.

По словам Пересильд, никакой драмы в их союзе не было. Просто в один момент они поняли, что не сходятся характерами. Измен, предательства и обид при этом удалось избежать. В какой-то момент пара, обговорив все, приняла спокойное решение разойтись.

"Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват", – призналась актриса.

Она подчеркнула, что между ними осталось уважение друг к другу, а также они продолжают вместе работать над спектаклем "Последнее лето". 

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", Пересильд и Тройник познакомились на съемочной площадке "Вызова". В 2022 году общественность узнала об их романе – тогда об этом союзе ходили разные слухи. Некоторые поговаривали, что артисты тайно поженились в прошлом году, а другие настаивали, что роман Юлии с Михаилом является лишь прикрытием, и в действительности у знаменитости отношения с другим влиятельным мужчиной.

Источник: соцсети

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