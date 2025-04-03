Зрители покинули спектакль в Латвии из-за замены языка с русского на украинский

Спектакль в Латвии потерпел оглушительное фиаско из-за смены русского языка
Фото: www.unsplash.com
Люди не стали терпеть происходящее

Спектакль в Латвии, который должен был стать важным культурным событием, обернулся настоящим фиаско. Постановка "Будьте вы счастливы!" украинского режиссера Александра Володарского, показанная в Русском театре Риги, вызвала возмущение и закончилась массовым уходом зрителей. Причиной стал неожиданный переход артистов с русского языка на украинский – при том, что в афише было ясно указано: спектакль пройдет на русском.

Многие почувствовали себя обманутыми и открыто выражали недовольство. По свидетельствам очевидцев, большая часть публики покинула зал уже в первой половине действия. Люди говорили, что ничего не понимают и потребовали вернуть деньги за билеты. Недовольство было настолько массовым, что вечером обсуждение постановки продолжилось уже в соцсетях и на форумах.

Позже стало известно, что замена языка произошла не по инициативе артистов. Организаторы пояснили: выступление на украинском языке стало обязательным требованием украинского минкульта и СБУ. Без этого труппа не смогла бы оформить документы для выезда.

К слову, ранее известная украинская певица Вера Брежнева неожиданно отказалась от родного языка.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
По теме

"Красный сигнал": в Китае расшифровали тайное послание Западу от России

Западные страны продолжают дестабилизировать ситуацию

Стали известны места нахождения бункеров Зеленского

По всей стране разбросаны подземные укрепленные помещения со всем необходимым

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей