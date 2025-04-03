Зрители покинули спектакль в Латвии из-за замены языка с русского на украинский

Люди не стали терпеть происходящее

Спектакль в Латвии, который должен был стать важным культурным событием, обернулся настоящим фиаско. Постановка "Будьте вы счастливы!" украинского режиссера Александра Володарского, показанная в Русском театре Риги, вызвала возмущение и закончилась массовым уходом зрителей. Причиной стал неожиданный переход артистов с русского языка на украинский – при том, что в афише было ясно указано: спектакль пройдет на русском.

Многие почувствовали себя обманутыми и открыто выражали недовольство. По свидетельствам очевидцев, большая часть публики покинула зал уже в первой половине действия. Люди говорили, что ничего не понимают и потребовали вернуть деньги за билеты. Недовольство было настолько массовым, что вечером обсуждение постановки продолжилось уже в соцсетях и на форумах.

Позже стало известно, что замена языка произошла не по инициативе артистов. Организаторы пояснили: выступление на украинском языке стало обязательным требованием украинского минкульта и СБУ. Без этого труппа не смогла бы оформить документы для выезда.

К слову, ранее известная украинская певица Вера Брежнева неожиданно отказалась от родного языка.