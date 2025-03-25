Во время похорон Ларисы Голубкиной объявили о ее новом гражданстве

В столице прощаются с Ларисой Голубкиной. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на панихиде в храме.

В Храме Святителя Николая на Трех Холмах в Москве завершилось отпевание Ларисы Голубкиной. Проститься с Народной артисткой пришли Екатерина и Александр Стриженовы, Людмила Максакова, Андрей Малахов.

Настоятель храма рассказал, что Голубкина была его прихожанкой, часто бывала здесь на исповеди и причастии. "В последние годы она болела, прошла через страдания, – рассказала священник после панихиды. – А теперь она обрела новое гражданство – стала гражданкой Царствия Небесного. И наша задача – молиться за нее, чтобы она там молилась о нас".

Напомним, звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно. Голубкина перед смертью не ела, не пила и не вставала, похудев до 30 килограммов. Из-за болезни Паркинсона и нарушения работы мозга она ослепла и оглохла.