Умерла советская легенда Лариса Голубкина

Умерла советская легенда Лариса Голубкина: весила 30 килограммов
Кадры из фильма "Гусарская баллада"
Смерть артистки стала большой потерей для всей страны

Сегодня, 22 марта, стало известно об огромной потере в культурной сфере нашей страны. Умерла легендарная артистка Лариса Голубкина. Звезда ушла из жизни, оставив после себя целую эпоху. Знаменитости было 85 лет.

Ее имя навсегда вписано в историю советского и российского кино – миллионы зрителей помнят знаменитость в образе Шурочки Азаровой из "Гусарской баллады", а также в лентах "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки", "Битва за Берлин". Для многих она была не просто актрисой, а символом времени, женственности, силы и таланта.

Новость о смерти народной артистки потрясла коллег, поклонников и всех, кто вырос на ее фильмах. Ее близкий коллега, актер Станислав Садальский, рассказал, что в последние дни Голубкина сильно страдала и, видимо, почти не ела – вес упал до 30 килограммов, состояние было критическим. Он отметил, что кончина стала освобождением от боли – в последнее время, по его словам, звезда невероятно мучилась.

Фото: соцсети

Скорее всего, актрису похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с самыми дорогими ей людьми – матерью и мужем, великим Андреем Мироновым. Эта пара была символом блестящего творческого союза.


Ушла не просто актриса – ушел человек-легенда. Голубкина оставила после себя роли, которые невозможно забыть, память о ней будет жить в сердцах зрителей еще долго.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

ВСУ пошли в атаку на Россию после разговора Зеленского с Трампом

Киев наращивает агрессию

"Объявил войну": во Франции пришли в бешенство из-за слов Мерца о России

Немецкий политик позволил себе лишнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей