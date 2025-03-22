Умерла советская легенда Лариса Голубкина

Смерть артистки стала большой потерей для всей страны

Сегодня, 22 марта, стало известно об огромной потере в культурной сфере нашей страны. Умерла легендарная артистка Лариса Голубкина. Звезда ушла из жизни, оставив после себя целую эпоху. Знаменитости было 85 лет.

Ее имя навсегда вписано в историю советского и российского кино – миллионы зрителей помнят знаменитость в образе Шурочки Азаровой из "Гусарской баллады", а также в лентах "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки", "Битва за Берлин". Для многих она была не просто актрисой, а символом времени, женственности, силы и таланта.

Новость о смерти народной артистки потрясла коллег, поклонников и всех, кто вырос на ее фильмах. Ее близкий коллега, актер Станислав Садальский, рассказал, что в последние дни Голубкина сильно страдала и, видимо, почти не ела – вес упал до 30 килограммов, состояние было критическим. Он отметил, что кончина стала освобождением от боли – в последнее время, по его словам, звезда невероятно мучилась.

Скорее всего, актрису похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с самыми дорогими ей людьми – матерью и мужем, великим Андреем Мироновым. Эта пара была символом блестящего творческого союза.





Ушла не просто актриса – ушел человек-легенда. Голубкина оставила после себя роли, которые невозможно забыть, память о ней будет жить в сердцах зрителей еще долго.