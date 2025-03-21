Со святыми упокой: в Храме Христа Спасителя началось отпевание Киркорова

Со святыми упокой: в Храме Христа Спасителя началось отпевание Киркорова
Фото: Дни.ру
Народный артист России Бедрос Киркоров умер 18 августа на 93-м году жизни. Сегодня он поклонники и родные прощаются с ним. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на траурной церемонии.

Отпевают артиста в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, сооруженной в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. В 2004-м тут отпевали убитого журналиста Пола Хлебникова. В 2007 году соборным духовенством здесь было совершено отпевание всемирно известного хореографа и балетмейстера Игоря Моисеева. В 2024-м в этой церкви состоялся заупокойный богослужебный чин, посредством которого Церковь провожает усопшего в мир инобытия христианина, по путешественнику и общественному деятелю Артуру Чилингарову. Теперь же тут совершают религиозный обряд над Народным артистом России Бедросом Киркоровым.

На отпевании в Преображенской церкви присутствуют только близкие покойного. А открытое прощание состоится позже в похоронном доме "Троекурово". На Троекуровском кладбище столицы отец Филиппа Киркорова и будет упокоен.

Фото: Дни.ру

Напомним, Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни в коттедже в поселке Береста Красногорского городского округа Подмосковья. Причиной смерти артиста стала остановка сердца из-за острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений на фоне длительной пневмонии. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости. Последние три года артист жил с кардиостимулятором. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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