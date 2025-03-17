Рекорд: билеты на Киркорова смели без рекламы и афиш

Рекорд: билеты на Киркорова смели без рекламы и афиш
Фото: Утро.ру
Северная столица занимает особое место в судьбе и сердце Филиппа Киркорова. Здесь в 1990 году он стал обладателем Гран-при на конкурсе "Шлягер-90" с песней "Небо и земля". А в 1997-м с программой "Только один месяц и только для Вас!" дал серию ежедневных концертов в "БКЗ Октябрьский", установив рекорд. И именно в Северной столице любимый россиянами артист решил вернуться на сцену.

Филипп Киркоров в последние пару лет выпускал песни и клипы, снимался в кино, но больших выступлений не делал и на гастроли не ездил. Теперь же решил это исправить.

"Артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы. Я возвращаюсь шепотом. Где? Конечно же, в Петербурге. Когда, конечно, в апреле. Мне есть, что вам рассказать. Два вечера. Два отдельные арт-объекта, которые никогда не повторятся!"

– написал Киркоров на своей странице в социальной сети в середине февраля.

Сразу после этого билеты на два его долгожданные сольника поклонники стали сметать, как горячие пирожки. Благо, что цены были вполне доступные – от 2 до 14 тысяч рублей. Соскучившихся по королю российской эстрады оказалось так много, что всего за несколько дней все места в БКЗ "Октябрьский" оказались проданы. И Народный артист России задумался даже о дополнительном концерте, устроив среди поклонников голосование с вопросом, когда этот сольник лучше дать.

Фото: Утро.ру

Видимо, поэтому на концертном зале сегодня нет ни одной афиши концертов Филиппа Киркорова. Мол, зачем, если и так билеты проданы, даже без затрат на рекламу. Есть афиши Алсу, Александра Розенбаума, Ани Лорак, Ирины Понаровской, Надежды Кадышевой, а Филиппа Киркорова нет. Висят даже афиши концерта Сергея Пенкина, который будет петь только в ноябре, но Филипп Киркоров такой чести не удостоился, к сожалению.

Фото: Утро.ру

Отказ Петербурга повесить афиши любимого артиста удивил поклонников. "Кажется, что Петербург проводит концерты Филиппа Киркорова тайно, то ли стесняясь, то ли боясь, что какие-то активисты будут мешать и требовать отмены", – жалуется одна из поклонниц. – А ведь его сольники – одно из главных событий этого года. Можно было повесить афишу с надписью Sold out – Билеты проданы. Это даже не для рекламы, а для статусности и престижа". 

Киркоров, впрочем, не переживает по этому поводу. У короля всегда будет аншлаг, даже если о концертах будет сообщать только "сарафанное радио", без афиш, шумихи и рекламы.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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