На Малышеву подали в суд на 83 тысячи рублей

Теледоктор оказалась в сложной ситуации

Доктор и звезда телевидения Елена Малышева снова оказалась в центре судебного разбирательства. Истец потребовал у судебных экспертов разобраться со звездой по делу о нарушении авторских прав, сумма иска составила 83 333 рубля.

Примечательно, что это не первый случай, когда знаменитость сталкивается с подобными претензиями. Ранее ей уже приходилось выплачивать около 130 тысяч рублей по аналогичному делу.

Напомним, теледоктор давно известна зрителям как ведущая популярных медицинских программ. В 1990-х она перешла на федеральное телевидение и стала работать над передачей "Врача вызывали?". Теперь уже более 15 лет ведет программу "Жить здорово!".

Помимо карьеры на телевидении, звезда активно развивает собственные бизнес-проекты. Она владеет сетью частных медцентров, специализирующихся на лечении различных заболеваний. О подробностях судебных разбирательствах и возможных последствиях для телеведущей пока информации нет.

Напомним, недавно стало известно о том, что на Леонида Якубовича тоже подали в суд.