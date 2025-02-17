"Не наша семья": дочь Заворотнюк невзлюбила партнершу Чернышева

"Не наша семья": дочь Заворотнюк невзлюбила партнершу Чернышева
Петр Чернышев с дочкой Милой. Кадр видео
Ребенок очень ревностно относится ко всем женщинам, которые появляются рядом с отцом

В День всех влюбленных Петр Чернышев решил исполнить номер, который посвятил своей покойной супруге Анастасии Заворотнюк. Фигурист впервые вывел на лед дочку Милу и показал публике ее лицо. Он отметил, что идея почтить память жены таким образом пришла ему, поскольку однажды именно фигурное катание объединило их друг с другом.

Свой номер Чернышев исполнил вместе с партнершей Наоми Ланг. Все представление шестилетняя Мила смотрела поблизости, поддерживая отца. После отката девочка буквально впилась в шею спортсмена, не давая его коллеге даже приобнять Петра.

Во время общения с прессой дочь Заворотнюк тоже принимала участие. Она стеснялась говорить с журналистами, когда те хотели выведать у нее какие-то подробности номера. Однако когда речь зашла про Наоми Ланг, Мила не стала скрывать своих эмоций.

"Наоми – это не наша семья. Наша семья – это мамочка, ты и я", – невлюбила она новую партнершу отца.

Чернышев ее поддержал, указав, что именно поэтому он стоит вместе с дочкой, а фигуристка оказалась от них в стороне.

Ранее стало известно, что Мила мечтает научиться фигурному катанию, однако ее родитель всячески этому противится. Тем не менее, он регулярно берет дочь с собой на тренировки, где она может наблюдать за спортсменом и его успехами.

Источник: Telegram
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