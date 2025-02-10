"Это ложь": отмененный Кортнев обратился к россиянам

"Это ложь": отмененный Кортнев обратился к россиянам
Алексей Кортнев. Фото: АГН "Москва"
Артист возущен потоком ненависти в свой адрес

Столкнувшийся с чередой отмен в России Алексей Кортнев решил прервать молчание по поводу происходящего. Солист группы "Несчастный случай" обратился к россиянам и высказался по поводу всех публикаций о себе в СМИ.

Артист утверждает, что за последние три года он был в США лишь однажды – когда приезжал на гастроли со своим коллективом. Сообщения, будто бы он проживал в Америке, действительности не соответствуют.

"Это ложь.. Никакого желания проживать там у меня нет, я не имею ни американского гражданства, никакой-либо длительной визы. И кстати – никакой зарубежной недвижимости", – сообщил знаменитость.

По словам Кортнева, заявления, будто бы он вернулся в Россию, поскольку "закончились деньги" тоже не выдерживают никакой критики. Все это время он зарабатывал в родной стране – это можно спокойно проверить по данным с его ИП. Все заработанные за границей деньги он тоже тратит на родине.

Музыкант отметил, что если посмотреть видеозаписи с его концертов в США и Европе, то можно заметить – никакой антироссийской окраски они не носят. Напротив, зрители даже рыдают, когда он исполняет "Песню о Москве". 

В России, заявил Алексей, у него многодетная семья и пожилая мать, за которой он ухаживает. Также он занимается благотворительной деятельностью, помогает беженцам из различных регионов. Все доказательства у него имеются.

Ранее в России назвали условие для прощения Кортнева.

Источник: соцсети
По теме

Всплыли шокирующие подробности убийства экс-мэра Самары

Мотивы убийцы до сих пор неизвестны

Катастрофа в зоне СВО: украинцы массово бежат с поля боя

В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей