Артист возущен потоком ненависти в свой адрес

Столкнувшийся с чередой отмен в России Алексей Кортнев решил прервать молчание по поводу происходящего. Солист группы "Несчастный случай" обратился к россиянам и высказался по поводу всех публикаций о себе в СМИ.

Артист утверждает, что за последние три года он был в США лишь однажды – когда приезжал на гастроли со своим коллективом. Сообщения, будто бы он проживал в Америке, действительности не соответствуют.

"Это ложь.. Никакого желания проживать там у меня нет, я не имею ни американского гражданства, никакой-либо длительной визы. И кстати – никакой зарубежной недвижимости", – сообщил знаменитость.

По словам Кортнева, заявления, будто бы он вернулся в Россию, поскольку "закончились деньги" тоже не выдерживают никакой критики. Все это время он зарабатывал в родной стране – это можно спокойно проверить по данным с его ИП. Все заработанные за границей деньги он тоже тратит на родине.

Музыкант отметил, что если посмотреть видеозаписи с его концертов в США и Европе, то можно заметить – никакой антироссийской окраски они не носят. Напротив, зрители даже рыдают, когда он исполняет "Песню о Москве".

В России, заявил Алексей, у него многодетная семья и пожилая мать, за которой он ухаживает. Также он занимается благотворительной деятельностью, помогает беженцам из различных регионов. Все доказательства у него имеются.

Ранее в России назвали условие для прощения Кортнева.