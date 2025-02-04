Кортнева вырезали из спектакля в России после возмущений

Знаменитость давно сталкивается с проблемами в стране

Спектакль "Тест на любовь", в котором играет лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев, вырезал актера из своего состава после общественного возмущения. Как сообщила актриса Яна Поплавская, это связано с политической позицией артиста.

Общественный деятель поблагодарила всех, кто обратил внимание на афишу представления и наличие на ней Кортнева. При этом она возмутилась, что без публичного резонанса добиться отмены знаменитости бы не вышло. Звезда "Красной шапочки" не довольна, что каждый раз для результата нужно поднимать подобный шум, хотя, по ее мнению, с подобными артистами, которые не поддержали Россию, должна быть поставлена окончательная точка, и довольно давно.

"Никакой протекции, никаких поблажек", – написала Поплавская.

Ранее стало известно, что после отмен концертов и представлений за границей Кортнев вместе со своей группой отправился в тур по американским городам.