Юрист назвал условие прощения отмененного Кортнева в России

Знаменитость еще может раскаяться перед народом

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев еще может вернуться на российскую сцена, но для этого ему нужно публично раскаяться в своих высказываниях на политическую тему и занять иную позицию, утверждает адвокат Илья Русяев. Иначе его творческий путь так и будет состоять только из камерных представлений и концертов за границей.

Ранее стало известно, что Алексей Кортнев лишился роли в постановке после возмущения общественности. Его убрали, поскольку ранее он публично выступил против политических событий в России.

Правозащитник отметил, что сейчас многим артитам приходится сталкиваться с последствиями своего выбора. На давление в социальных сетях вынуждены обращать внимание не только государственные, но и частные организации. И в большинстве случаев это может решить чью-то судьбу.

"Если артист выбирает путь публичного раскаяния, […] он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии", – указал юрист на условие прощение отмененного Кортнева в России.

При этом многое будет зависеть и от готовности аудитории вернуть знаменитость в публичное поле. Однако если он выберет остаться при своей позиции, то ему придется адаптироваться под новые, не особо дружелюбные реалии.