Милонов дал совет попадающему под мобилизацию Данилко

В России дали совет попадающему под мобилизацию Данилко
Андрей Данилко. Кадр: YouTube.com
Знаменитость готовы принять в качестве пленного, чтобы спасти ему жизнь

Артист Андрей Данилко оказался в крайне неприятном положении. По словам источников, у него появились проблемы в отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским, поэтому сейчас знаменитость не выпускают из Украины на гастроли и грозят мобилизацией. 

Данилко разрешают выступать за границей только в одном случае – если он перечислит все деньги от продажи билетов в казну государства. На такие условия певец не соглашается. И если конфликт между ним и Банковой продлится, то не исключено, что совсем скоро Верку Сердючку можно будет заметить на поле боя.

Выжить в условиях военного конфликта артист вряд ли сможет, считает депутат Виталий Милонов. По его словам, у Данилко есть единственный вариант на спасение – это пойти в российский плен. Поэтому он посоветовал ему сразу после попадания под мобилизацию настроиться на радиочастоту "Волга". 

Законодатель напомнил, что ранее знаменитость активно поддерживал ВСУ. И раз так сложилось, то должен доказать свою позицию не только словом, но и делом.

"Это только депутаты и чиновники украинские так могут делать: поддерживать войну, а сами не воюют, детей своих не посылают. А на других это не распространяется", – указал Милонов.

Ранее Данилко в своих соцсетях пришел в восторг от проукраинской выходки в Крыму.

Источник: News.ru
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