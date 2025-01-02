Данилко пришел в восторг от проукраинской выходки в Крыму

Артист сделал сомнительное заявление

В новогоднюю ночь жители Симферополя устроили уличные гуляния, которые засняли на камеру. Толпа подвыпивших россиян в компании Снегурочки включили песни Верки Сердючки и стали отплясывать, радостно подпевая композициям. Новость дошла и до артиста Андрея Данилко, который пришел в восторг от проукраинской выходки в Крыму.

По его мнению, прослушивания россиянами его песни является показателем, что народ поддерживает Украину. В том числе, на полуострове. Данилко заявил, что подобный инцидент указывает на принадлежность региона украинскому государству.

Россияне отреагировали на сомнительный вывод Сердючки и выходку жителей Симферополя. Некоторые выразили возмущение тем, что песни украинского артиста до сих пор официально не запрещены в России, ведь его позиция всем известна.

"Украинцы, хотите, чтобы Крым снова стал вашим? Вступайте в состав России!",

"Россияне, как и белорусы, адекватные люди, за песни и язык убивать не будут",

"Насколько же упоротым дурачком нужно быть, чтобы написать такое?" – пишет народ в соцсетях.

Часть граждан выразила мнение, что не нужно травить собственный народ за обычную песню, под которою люди радуются и пляшут. Они напомнили, что композицию записали задолго до всех событий и исполняют на русском языке, а в тексте нет ничего криминального, кроме одной фразы.

Ранее затравленную на Украине Сердючку заметили в российском городе.