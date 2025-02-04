Названы условия развода принца Гарри и Меган Маркл

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После шести лет брака принц Гарри и Меган Маркл действительно готовятся к разводу – актриса уже выставила жесткие условия для того, чтобы подписать соглашение о рассторжении союза.
Еще в самом начале отношений знаменитость четко дала понять герцогу, что если они расстанутся, ему придется заплатить солидную компенсацию и оставить за ней королевский титул.
"Она никуда не денется, если только не получит титул, недвижимость и огромную кучу денег", – говорят источники.
По их словам, Маркл уже обсуждает со своими адвокатами детали бракоразводного процесса, а также ведет переговоры с издателями, чтобы в будущем выпустить собственную книгу о разводе с принцем.
Причиной проблем в браке знаменитостей стали постоянное внимание публики, а также характер Меган. Подчиненные называют ее "тираном в юбке" из-за издевательств и манипуляции, которым подвергается и Гарри. По слухам, именно поэтому он недавно угодил в психушку.
Вместе с этим для герцога Сассекского развод сулит дополнительные проблемы. На фоне отсутствия юридических оснований его могут выдворить из США обратно в Великобританию, сообщает женский журнал "Клео.ру". Разбирательство в отношении его дела уже началось.
Артист снова свободен