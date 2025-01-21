Панин* опубликовал фото в кепке со слоганом президента США

Артист вставил свои пять копеек

Сбежавший из России одиозный артист Алексей Панин* не мог пройти мимо столь знаменательного события, как инаугурация Дональда Трампа. Тем более, что беглец давно обосновался в Соединенных Штатах. Он отреагировал на приход республиканца-консерватора к власти провокационной фотографией.

Артист поделился снимком, на котором он и его дочь запечатлены в кепках с известным слоганом эпатажного политика "Make America great again". Кадр артист опубликовал в интернет-пространстве и сопроводил его язвительным намеком на то, что уж его-то с семейством выдворить из страны не удастся – как известно, Трамп активно борется с мигрантами.

Панин* заявил, что его с дочерью законы, связанные с мигрантами, не коснутся, поскольку они обладают грин-картой. "Мы в домике", – хитро заявил актер.

Напомним, осенью 2023 года артист переехал в США из Испании вместе со своей дочерью. Первое время они жили в Сан-Франциско, а теперь актер регулярно публикует фотографии с геолокацией в Сан-Хосе.

Ранее Панин* устроил провокацию на концерте Вайкуле в США.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов