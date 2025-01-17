Кинокритик объяснил неожиданный успех Борисова в США

По его словам, актер не сыграл ничего выдающегося

Последние пару месяцев весь Голливуд обсуждает фильм "Анора" и таланты российских актеров, которые сыграли в картине. Особенное признание получает Юрий Борисов с номинациями на серьезные кинопремии и вниманием мировых мировых звезд вроде Анджелины Джоли. Кинокритик Александр Шпагин объяснил, чем может быть вызван неожиданный успех артиста.

По его словам, "Анора" действительно является потрясающим фильмом, который напоминает английские драмы 60-х годов. Но ажиотаж вокруг Борисова он не понимает, поскольку артист не сыграл в картине чего-то нового, представ в уже привычном для себя образе парня с непростой судьбой. Хотя Шпагин допускает, что у него есть все шансы стать мировой звездой благодаря тусовке, в которую ему удалось пробиться.

Огромное количество номинаций у артиста за границей кинокритик объяснил потеплением отношений между Россией и США перед приходом Дональда Трампа.

"Если бы понимали, что это будет не Трамп, а конкурентка его, то вряд ли бы номинировали Борисова",

– подытожил он.