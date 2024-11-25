Васильев объяснил свой отказ возвращаться на "Первый канал"

По его словам, путь назад ему заказан

Историк моды Александр Васильев, который ранее вел передачу "Модный приговор", рассказал, что не хотел бы возвращаться работать на "Первый канал" в текущей политической обстановке. По его словам, даже если бы программу не убирали из эфира, то он ушел из нее по собственному желанию.

К новой ведущей "Модного приговора" у него есть множество вопросов. Например, ему не нравится, что Лилия Рах неправильно ставит ударения и употребляет некоторые слова. Однако, если это устраивает руководство "Первого", то и у него претензий нет. Хотя Васильев не доволен, что это может спровоцировать гибель русской культуры.

Сам он вернуться работать в Россию не может.

"Я в очень черных списках, но сегодня это даже скорее почет", – заявил Васильев.

Телеведущий уверен, что во время конфликта его появление на "Первом канале" с "Модным приговором" было бы неуместным. Знаменитость полагает, что нельзя заниматься переодеванием женщин и закрывать глаза на многие другие проблемы в стране. Именно поэтому он продолжает жить свою спокойную жизнь в Париже и других странах.

Также Васильев высказался по поводу своих коллег Владимира Познера и Ивана Урганта. Последнего он и вовсе считает телевизионным гением, который принял решение молчать о происходящем в России по своим причинам. Но за это он никого не осуждает.