Васильев объяснил свой отказ возвращаться на "Первый канал"

Известный ведущий категорически отказался возвращаться на "Первый канал"
Александр Васильев. Кадр: YouTube.com
По его словам, путь назад ему заказан

Историк моды Александр Васильев, который ранее вел передачу "Модный приговор", рассказал, что не хотел бы возвращаться работать на "Первый канал" в текущей политической обстановке. По его словам, даже если бы программу не убирали из эфира, то он ушел из нее по собственному желанию.

К новой ведущей "Модного приговора" у него есть множество вопросов. Например, ему не нравится, что Лилия Рах неправильно ставит ударения и употребляет некоторые слова. Однако, если это устраивает руководство "Первого", то и у него претензий нет. Хотя Васильев не доволен, что это может спровоцировать гибель русской культуры.

Сам он вернуться работать в Россию не может.

"Я в очень черных списках, но сегодня это даже скорее почет", – заявил Васильев.

Телеведущий уверен, что во время конфликта его появление на "Первом канале" с "Модным приговором" было бы неуместным. Знаменитость полагает, что нельзя заниматься переодеванием женщин и закрывать глаза на многие другие проблемы в стране. Именно поэтому он продолжает жить свою спокойную жизнь в Париже и других странах.

Также Васильев высказался по поводу своих коллег Владимира Познера и Ивана Урганта. Последнего он и вовсе считает телевизионным гением, который принял решение молчать о происходящем в России по своим причинам. Но за это он никого не осуждает.

Источник: соцсети

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