Следователи отказались возбуждать уголовное дело из-за смерти Яниса Тиммы

Решение российских следователей шокировало родственников Тиммы
Янис Тимма. Фото: соцсети
Они намерены обжаловать вердикт

После изучения всех обстоятельств кончины латвийского баскетболиста Яниса Тиммы следствие отказало в возбуждении уголовного дела. Предполагалось, что разбирательство могли инициировать из-за подозрений в доведении до самоубийства, что, по мнению близких, и совершила Анна Седокова своими словами и поведением. В итоге подобное решение российских правоохранителей шокировало родственников покойного.

Как рассказала адвокат Екатерина Гордон, родители Тиммы намерены обжаловать решение. Они продолжают настаивать, что их сын свел счеты с жизнью не просто так, а из-за вынуждения со стороны артистки, сообщает женский журнал "Клео.ру". Юрист предположила, что фактический отказ в возбуждении уголовного дела связан не с отсутствием состава преступления, а нарушением процессуальных сроков.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову уже опросили по поводу смерти ее бывшего супруга и вскоре после этого стало известно о решении не инициировать разбирательство.

Источники говорят, что сейчас знаменитость чувствует себя хорошо и уже готовится приступить к гастрольной деятельности. После выписки из клиники она провела новогодние каникулы в Майами, чтобы решить оставшиеся дела с совместными с покойным документами и банковскими счетами.

Источник: РИА "Новости"
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