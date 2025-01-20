Блогер Суворкин рассказал об интиме Седоковой и Кокорина

Стало известно об интиме между Седоковой и Кокориным
Анна Седокова. Фото: соцсети
Артистку подозревают в неверности супругу

Во время съемок "Выжить в Дубае" певица Анна Седокова изменяла еще официальному мужу Янису Тимме. На это намекала Надежда Сысоева и близкие друзья баскетболиста, которые утверждали, что интимные отношения у артистки были с известным футболистом. По словам блогера-сплетника Антона Суворкина, спортсмен всем известен – это Александр Кокорин.

Он уверяет, что в процессе работы над шоу Седокова встречалась с футболистом, и подробности этого романа обсуждали другие участники. После инцидента артистка якобы умоляла членов съемочной группы вырезать этот фрагмент, чтобы он не стал достоянием общественности. Ведь на тот момент она находилась в официальном браке с Тиммой.

"Стопроцентная инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным. Я не знаю, спит ли сейчас с футболистом Анна, но на тот момент, буквально полгода назад, она спала", – заявил блогер.

Члены команды "Выжить в Дубае" согласились не рассказывать о романе Анны с Кокориным, чтобы не разбить сердце ее супругу, который на тот момент продолжал любить жену и надеяться на сохранение отношений. Тем не менее, спасти союз не удалось – это закончилось для Тиммы самоубийством.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", до сих пор прах Яниса не могут захоронить, поскольку со стороны России не было выдано свидетельство о смерти. После урегулирования вопросов останки спортсмена останутся в Латвии.

Источник: Комсомольская правда
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