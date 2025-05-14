Собчак поддержала Авербуха на фоне критики после заявления о жене

Многие считают, что мужчина "сказанул лишнее"

Ксении Собчак пришлось реагировать на волну критики, поднявшуюся после интервью с фигуристом Ильей Авербухом. В беседе он вспомнил, как впервые встретил актрису Елизавету Арзамасову, когда ей было 15 лет, а ему 37. При этом он подчеркнул, что сразу воспринимал ее как взрослую женщину, "у которой все было" для серьезных отношений.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Некоторые пользователи обвинили именитого мужчину в сексуализации несовершеннолетней, посчитав его высказывание неуместным. В ответ на это "блондинка в шоколаде" выступила в защиту собеседника, заявив, что общество излишне лицемерит по теме ранних отношений.

Журналистка напомнила подписчикам, что далеко не все в России начинают половую жизнь строго с 18 лет, и призвала быть честнее с самими собой. По ее мнению, вокруг ситуации раздули скандал на пустом месте.

Стоит отметить, что долгое время пара не афишировала отношения, но осенью 2020 года они подтвердили роман в эфире "Вечернего Урганта", а спустя три месяца официально поженились.

К слову, ранее Собчак раскрыла детали о покровителях Козловского, вернувших его на сцену.