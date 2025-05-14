Российскую актрису Денисову забрали в реанимацию в Москве

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Российская актриса Марина Денисова была срочно доставлена в реанимационное отделение одной из столичных клиник после серьезной травмы ноги. Сообщается, что речь идет о повреждении, потребовавшем немедленного хирургического вмешательства.
На данный момент артистка проходит лечение в Боткинской больнице. Врачи провели сложную операцию, в ходе которой трое хирургов установили в поврежденную ногу имплант. Сама звезда уже прокомментировала свое состояние и подтвердила, что находится под наблюдением медиков.
Также она рассказала, что вскоре после нее в ту же больницу попала и ее свекровь. Семью разместили в одном отделении, что позволяет женщинам быть рядом в тяжелый момент.
Артистка знакома зрителю по множеству кинопроектов – на ее счету более 90 ролей. Она снималась в таких картинах, как "Лед 3", "Солнцепек", "Тайга" и многих других.
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