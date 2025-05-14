Российскую актрису Денисову забрали в реанимацию в Москве

Российскую актрису забрали в реанимацию в Москве
Фото: www.pxhere.com
Женщина серьезно пострадала

Российская актриса Марина Денисова была срочно доставлена в реанимационное отделение одной из столичных клиник после серьезной травмы ноги. Сообщается, что речь идет о повреждении, потребовавшем немедленного хирургического вмешательства.

На данный момент артистка проходит лечение в Боткинской больнице. Врачи провели сложную операцию, в ходе которой трое хирургов установили в поврежденную ногу имплант. Сама звезда уже прокомментировала свое состояние и подтвердила, что находится под наблюдением медиков.

Также она рассказала, что вскоре после нее в ту же больницу попала и ее свекровь. Семью разместили в одном отделении, что позволяет женщинам быть рядом в тяжелый момент.

Артистка знакома зрителю по множеству кинопроектов – на ее счету более 90 ролей. Она снималась в таких картинах, как "Лед 3", "Солнцепек", "Тайга" и многих других.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

Раскрыта ключевая деталь в предстоящих переговорах в Стамбуле

Москва решила серьезно взяться за дело

"Так было всегда": в Раде признали неловкую правду об Украине

В стране разгорелся скандал вокруг разорванных книг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей