Продюсер Дворцов сообщил об отъезде Седоковой из России

Стало известно о состоянии артистки на фоне случившейся трагедии

Певица Анна Седокова после выписки из больницы, где она находилась из-за нервного срыва на фоне кончины бывшего супруга, сразу же уехала из России. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, артистка прекратила лечение еще перед 31 декабря. Новый год и длинные праздничные каникулы она провела в Майами, где до этого проживала вместе с Янисом Тиммой. Ожидается, что вскоре Анна снова начнет выступать перед публикой.

"Безусловно, она себя хорошо чувствует. У нее уже начинается концертная деятельность", – рассказал Дворцов.

Ранее продюсер рассказывал, что знаменитость тайно летала в США, чтобы урегулировать финансовые вопросы. У нее до сих пор остались совместные счета с покойным, которые она хотела отвязать. Это подтвердила и сестра баскетболиста, указав, что связывалась с Седоковой по поводу ее заявления о законном администраторстве над банковскими счетами Тиммы.

После выписки из больницы следователи встретились с певицей и задали ей несколько вопросов по поводу самоубийства экс-супруга. По данным следствия, пока дело о доведении до суицида не заведено. Тем не менее, в Латвии, как говорят друзья спортсмена, полиция уже начала разбирательство.

Также знакомые Тиммы утверждают, что Седокова давно не была верна своему мужу. Сплетники поговаривают, что у звезды был интим с футболистом Кокориным во время съемок шоу в Дубае.