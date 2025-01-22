Продюсер Дворцов сообщил об отъезде Седоковой из России

Седокова сбежала из России после смерти Тиммы
Анна Седокова. Фото: соцсети
Стало известно о состоянии артистки на фоне случившейся трагедии

Певица Анна Седокова после выписки из больницы, где она находилась из-за нервного срыва на фоне кончины бывшего супруга, сразу же уехала из России. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, артистка прекратила лечение еще перед 31 декабря. Новый год и длинные праздничные каникулы она провела в Майами, где до этого проживала вместе с Янисом Тиммой. Ожидается, что вскоре Анна снова начнет выступать перед публикой.

"Безусловно, она себя хорошо чувствует. У нее уже начинается концертная деятельность", – рассказал Дворцов.

Ранее продюсер рассказывал, что знаменитость тайно летала в США, чтобы урегулировать финансовые вопросы. У нее до сих пор остались совместные счета с покойным, которые она хотела отвязать. Это подтвердила и сестра баскетболиста, указав, что связывалась с Седоковой по поводу ее заявления о законном администраторстве над банковскими счетами Тиммы.

После выписки из больницы следователи встретились с певицей и задали ей несколько вопросов по поводу самоубийства экс-супруга. По данным следствия, пока дело о доведении до суицида не заведено. Тем не менее, в Латвии, как говорят друзья спортсмена, полиция уже начала разбирательство.

Также знакомые Тиммы утверждают, что Седокова давно не была верна своему мужу. Сплетники поговаривают, что у звезды был интим с футболистом Кокориным во время съемок шоу в Дубае.

Источник: телеканал "360"
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