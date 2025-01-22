Всплыло фото жены Прилучного до пластических операций: не узнать

Всплыло фото жены Прилучного до пластических операций: не узнать
Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Знаменитость сильно изменилась за последние годы

Актрису Зепюр Брутян нередко сравнивают с бывшей супругой Павла Прилучного Агатой Муцениеце – мол, девушки очень схожи своим типажом. Новая избранница артиста тоже имеет точеный нос, выделяющиеся глаза и пухлые губы. Однако, как оказалось, к ее внешности приложило руку немало специалистов.

В Сети всплыло фото жены Прилучного до всех пластических операций. Артистка выглядела совсем иначе – как обычная девочка с улицы, а не инстаграмная дива, в которую она превратилась сейчас. Публика обратила внимание, что у Зепюр крайне заметны манипуляции с носом, губами и скулами, из-за чего на старом снимке ее невозможно узнать, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети

"Папа солидно вложился в благосостояние пластического хирурга",

"Да уж: пластика носа, виниры, удаление комков Биша, пластика верхних и нижних скул, коррекция груди. Зачетно!!",

"Ну и что!! Была типичная армянка с большими глазами, молодая, милая! Руки с волосиками признак восточной женщины… а все звезды что наши, что западные обошлись без пластики?? Смешно!!" – пишут люди в соцсетях.

Ранее стало известно, что сын Муцениеце решил остаться в семье Прилучного и Брутян. Новая жена актера регулярно делится подробностями их семейного быта в соцсетях. Мальчику настолько хорошо с отцом и мачехой, что в итоге он принял решение отписаться от матери в соцсетях.

Источник: соцсети
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