Сын отписался от Агаты Муцениеце в соцсетях

Конфликт вышел на новый уровень

Сын известных актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, 11-летний Тимофей, удивил поклонников звездной матери своим поведением в социальной сети. Малолетний наследник нанес жесткий удар по родительнице – мальчик отписался от матери в популярной соцсети и начал лайкать комментарии с призывами к ней "отстать от мальчика".

В настоящее время Тимофей подписан всего на 10 человек, включая отца и его нынешнюю супругу Зепюр Брутян. Этот поступок сына Муцениеце вызвал волну обсуждений среди ее поклонников. Фанаты звезды считают, что за аккаунтом Тимофея может следить новая супруга его отца, и обвиняют женщину в напряженных отношениях между актрисой и ее ребенком.

Сторонники Муцениеце полагают, что именно Брутян является источником семейных конфликтов, из-за которых отношения между Агатой и Тимофеем стали такими прохладными. Кроме того, некоторые поклонники считают, что Тимофей может находиться под влиянием новой супруги отца, что может объяснить его действия в соцсети.

Сначала у звездных супругов был конфликт из-за размера алиментов на детей, теперь они судятся об определении места жительства мальчика. Судом было принято решение оставить Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого, сообщала артистка, она так и не увиделась с наследником.

Ранее Прилучный раскрыл свою версию скандала с бывшей женой из-за сына.