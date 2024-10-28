Грудь Нюши оголилась из-за съехавшего халата – откровенное фото

Грудь Нюши оголилась из-за съехавшего халата – откровенное фото
Нюша. Фото: соцсети
Красотку не смутил конфуз

34-летняя певица Нюша вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав откровенное фото в социальных сетях. На снимке артистка позирует в ванной комнате, одетая в серый халат, который слегка распахнулся, обнажив часть груди. Разумеется, такой горячий контент вызвал восторг у интернет-пользователей.

При этом исполнительница выбрала естественный образ, отказавшись от макияжа и распустив волосы, что придало кадру непринужденность. В целом видно, что небольшой конфуз с оголившейся грудью совсем не тревожит красотку.

Фото: соцсети

Фотография вызвала активное обсуждение в комментариях, многие оценили смелость и естественность снимка, впрочем, другие посчитали его слишком откровенным. Стоит отметить, Нюша нередко делится моментами из своей повседневной жизни, предпочитая показывать себя такой, какая она есть, без прикрас.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография жены Константина Эрнста, которая, не стесняясь, показала лишнее на пляже.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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