Бывшая жена нелестно высказалась о Моргенштерне*

Бывшая жена жестко осадила покаявшегося Моргенштерна*
Дилара Зинатуллина. Фото: соцсети
Девушка раскрыла правду о своем экс-возлюбленном

Бывшая супруга Моргенштерна* Дилара высказалась об извенениях рэпера, которые он решил принести ей публично. Артист заявил, что многократно изменял девушке, манипулировал, издевался, унижал и пытался раздавить ее репутацию, объяснив, что попросту страдал от маниакальной фазы своего биполярного расстройства. Однако блогер не стала прощать его, вместо этого посвятив огромное письмо экс-супругу в соцсетях.

Дилара утверждает, что молчала все это время, поскольку не видела смысла высказываться – она считает, что все понимали, кем на самом деле является Моргенштерн*. Она назвала его трусом и лжецом, который не представляет для нее никакой угрозы.

"Ты плохой, жестокий, корыстный, слабый и трусливый человек без принципов и сострадания, который хочет отмыться от грязи очередной ложью", – написала блогер.

Зинатуллина считает, что рэпер решил перед ней извиниться, поскольку увидел негативную реакцию общественности на его поведение. Она напомнила, что своих поклонников он называл стадом баранов и считал, что можно заслужить их прощение, если надавить на жалось.

"Ты самый плохой и беспринципный человек из всех, кого я знала", – пишет Дилара.

Бывшая супруга Моргенштерна* указала, что если бы он действительно хотел перед ней извиниться, то сделал бы это лично, а не публиковал бы пост на многомиллионную аудиторию.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов

Источник: Telegram

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