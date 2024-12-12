Концерты Агутина потребовали запретить в Омске

Над певцом сгущаются тучи

В Омске потребовали срочно запретить выступления известного российского исполнителя Леонида Агутина. С такой инициативой выступили представители совета атаманов казачьего народа. Также недовольные активисты требуют отказаться от выступлений творческого объединения "Квартет И".

Как стало известно из открытых источников, казаки считают, что артисты придерживаются либеральных и прозападных взглядов, что, по их мнению, является основанием для запрета мероприятий.

Развлекательное мероприятие должно состояться 5 февраля на одной из омских площадок, однако общественники обратились с письмом к руководителю областного правительства Виталию Хоценко с просьбой пересмотреть возможность проведения выступления. В своем обращении они подчеркнули, что считают недопустимым предоставлять площадку для артистов с подобной позицией.

На данный момент ни власти региона, ни администрация концертной площадки официально не прокомментировали обращение недовольных активистов. Неизвестно, будет ли рассмотрено это требование и как оно повлияет на проведение мероприятия.

Агутин и "Квартет И" широко известны на российской сцене. Их творчество собирает многочисленную аудиторию по всей стране, однако политические взгляды могут оказать негативное влияние на дальнейшее развитие карьеры в нашем государстве. Впрочем, Агутин избегает каких-либо громких заявлений, касающихся ситуации на международной арене.

К слову, ранее Варум рассказала о неприятных подробностях романа с Агутиным.