Грудь Елены Летучей выпала из распахнутой рубахи в кафе – откровенное фото

Знаменитость может похвастаться роскошными формами

Российские артистки часто привлекают внимание публики откровенными нарядами и готовностью демонстрировать самые сокровенные части своего тела. На этот раз фурор в социальных сетях произвела популярная телеведущая Елена Летучая. Красотка показала, чем богата, прямо в многолюдном кафе.

Стоит отметить, что в свои 46 лет знаменитость выглядит просто роскошно. Девушка уделяет много времени заботе о внешнем виде, активно занимается спортом и следит за питанием. Такой подход, разумеется, дает отличные плоды – телеведущая сохранила прекрасную форму.

Скандальная фотография с оголенной грудью была сделана за чашечкой горячего напитка в кафе. Звезда нарядилась в черные брюки и просторную рубаху. При этом она расстегнула пуговицы рубашки почти до талии, и пышный бюст тут же "выпал" на всеобщее обозрение. Смелая фотография собрала много комментариев в социальной сети.

К слову, недавно Елена Летучая показала стройное тело в купальнике.