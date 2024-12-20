Грудь Водонаевой выпала из тесного платья: откровенное фото

Звезда продемонстрировала свои выдающиеся достоинства

Алена Водонаева выставила в своих соцсетях новые фотографии, на которых предстала в откровенном образе. Знаменитость надела на себя белое платье с широким и глубоким декольте, чтобы подчеркнуть округлости своего тела. В дополнение она решила поджать руками свою грудь для более эффектного кадра, из-за чего пикантная часть ее тела едва не выпала из тесного наряда.

Телеведущая, вероятно, хотела предстать перед поклонниками в чувственном образе. Она закрыла глаза и подняла голову, демонстрируя длинную шею. Алена также хвасталась своими уложенными волосами, наслаждаясь недавно проведенными процедурами в салоне красоты.

Однако все это взволновало ее поклонников меньше всего – поклонники в соцсетях восторгались исключительно ее разрезом и выдающейся грудью, которая выскользнула из него.

"Богиня красоты",

"Алена с годами как хорошее вино, только хорошеет",

"Какие красивые у вас... глаза", – пишут ей в комментариях.

Ранее блогер Алена Водонаева прокомментировала новый роман своей бывшей коллеги Ксении Бородиной. По ее словам, предстоящий брак ведущей может стать большой ошибкой, поскольку она с супругом не соответствуют друг другу по социальному статусу.