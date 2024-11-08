Интимные складочки: Седокова оголилась и показала лишнее

Интимные складочки: Седокова оголилась и показала лишнее
Анна Седокова. Кадр: соцсети
На фоне развода девушка стала вести себя более откровенно

Популярная российская исполнительница Анна Седокова привлекла внимание поклонников откровенным фото, опубликованным в ее сторис на фоне разговоров о разводе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Девушка решила поделиться горячим контентом и показала лишнее.

41-летняя певица выложила фото, сделанное в ванной комнате, на котором она позирует в бежевом бикини с откровенным бюстгальтером и плавками на тонких завязках, подчеркивающими ее фигуру. Девушка так сдвинула ноги, что на всеобщее обозрение были выставлены интимные складочки в самом пикантном месте женского тела.

Фото: соцсети

Фото вызвало активные обсуждения среди подписчиков, которые заметили, что Седокова выглядит уверенно и привлекательно, несмотря на глобальные проблемы в личной жизни. Девушка всегда делала акцент на своей привлекательности и не стесняется демонстрировать роскошное тело публике.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Алены Водонаевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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