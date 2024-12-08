Актриса Муцениеце рассказала о встрече с НЛО

Актриса Муцениеце рассказала о встрече с НЛО
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Знаменитость указала, что его видели и другие люди

Агата Муцениеце призналась, что однажды во время отдыха с бывшем мужем Павлом Прилучным в Греции увидела в небе НЛО. Необычный объект странно светился в небе – что это было, она не знает до сих пор.

По словам знаменитости, в тот вечер она не была под алкогольным опьянением. Слева от нее располагался морской горизонт.

"В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль", – вспомнила она.

Артистка говорит, что НЛО двигалось слишком быстро для самолета. В какой-то момент он завис посреди небесного пространства и пропал. Муцениеце отметила, что Прилучный тоже это видел, но сейчас вряд ли признается в этом публично.

Ранее Агата Муцениеце нелестно высказалась о россиянках, которые хотят замуж.

Источник: YouTube
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