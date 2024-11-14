Муцениеце раскритиковала россиянок за желание выйти замуж

Знаменитость рассказала об отличии менталитета в Европе и России

Прибалтийская актриса Агата Муцениеце в новом интервью призналась, что никогда не хотела выйти замуж. Она считает, что всему виной латвийский менталитет, который отдает приоритет совсем другим вопросам. Поэтому после своего приезда в Россию артистка была очень удивлена, что здесь замужество является крайне желательным у женщин.

Знаменитость вспоминает, что в свои 19 лет многие россиянки показались ей сумасшедшими.

"Я думаю: Вы больные? Зачем? Что вы хотите там? Стирать чужие носки? У нас говорили, что надо состояться как личность, состояться в карьере. Если ты найдешь свою любовь, то супер, если нет – супер", – сказала она.

В России, по словам Агаты, все иначе. Тут девушкам насаждают мысль, что если та не выйдет замуж, то она слишком странная в общественном понимании.

Муцениеце указала, что ее российские знакомые часто давят на нее из-за свободного статуса. В свете постоянных вопросов о своей личной жизни она даже начала излишне копаться в самой себе и загоняться. Но вскоре поняла, что наличие мужчины не является главной целью в жизни.

Артистка также пожалела девушек, у которых нет детей. Но потому, что общество постоянно достает их с распросами об этой интимной теме. Ее возмущает, что известные люди еще больше подвергаются прессингу по таким вопросам.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что подумывала навести порчу на бывшего супруга.