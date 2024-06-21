Родион Газманов заявил о новом методе шантажа публичных персон

Певец рассказал о странной ситуации

Как известно, публичные личности часто становятся жертвами преследования со стороны неадекватных людей. Популярный певец Родион Газманов рассказал, как стал объектом травли жутких шантажистов. Некие ушлые лица объявили, что высшие силы покарают Газманова-младшего за то, что он отказался помочь каким-то сомнительным личностям, заявившим, что они оказались в беде.



Выяснилось, что существуют группы людей, которые занимаются так называемой "токсичной благотворительностью". Они требуют у публичных персон оказать им помощь в трудной ситуации, просят деньги. Если артист отказывается, на него обрушается шквал проклятий и угроз.

Так, в интернет-пространстве опубликовали некий список знаменитостей, которые якобы расстанутся с жизнью из-за того, что отказались помочь "нуждающимся".

"Кто умрет в этом месяце за предательство Бога: отказом помочь его беде", – таким образом странные люди озаглавили "черный список".

Газманов подчеркнул, что никогда не пойдет на поводу у шантажистов. Он напомнил, что благотворительность может быть только добровольной и призвал всех игнорировать подобных наглецов и мошенников.

К слову, недавно отец Родиона, Олег Газманов призвал выгнать иностранных футболистов из России.