Петросян через суд намерен выписать дочку из квартиры

Комик настроен решительно

В прессе появилась информация о том, что 12 ноября знаменитый российский комик Евгений Петросян обратился в Хамовнический суд столицы с иском о выписке своей дочери Викторины из квартиры. Он потребовал отказать ей в праве пользоваться жильем на Ростовской набережной в Белокаменной.

Суд, однако, вернул иск знаменитости, указав на необходимость исправить ошибки в заявлении. Подробности о содержании этих ошибок не разглашаются.

О дочери Викторине, которой сейчас 56 лет, известно немного. Она живет в Нью-Йорке и занимается творческой деятельностью. История ее отношений с отцом остается закрытой, и сам Петросян не давал комментарии о причинах подачи иска.

Разборки с правом пользования квартирой получили широкий резонанс, история привлекла большое внимание поклонников. Любопытно, что когда юморист развелся с Еленой Степаненко, его взрослая дочь от предыдущих отношений неожиданно встала на сторону мачехи. Теперь женщину хотят выписать из квартиры.

К слову, ранее молодая жена Петросяна сделала громкое заявление об общих детях с юмористом.