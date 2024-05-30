Довольного Петросяна застукали в гримерке с молодой красоткой без лифчика - фото

Довольного Петросяна застукали в гримерке с молодой красоткой без лифчика - фото
Евгений Петросян. Фото: соцсети
Артист был в восторге

Личная жизнь популярного юмориста Евгения Петросяна бьет ключом – ей могут позавидовать многие молодые люди. Артист женат на Татьяне Брухуновой, которая в два раза его моложе и воспитывает двух маленьких деток. Оказалось, что женским вниманием других красоток артист тоже не обделен.

В социальные сети попали любопытные кадры с репетиции. Несмотря на почтенный возраст, комик продолжает активно работать, а его молодая супруга везде сопровождает любимого. Впрочем, одно обстоятельство на свежих кадрах с репетиции привлекло внимание бдительных фанатов.

Во время работы Евгения Вагановича со всех сторон окружили знойные красотки. За всем происходящим внимательно следила Брухунова. Но стоило девушке отвернуться, как Петросян оказался в полном распоряжении другой молодой красотки.

Статная брюнетка захотела сфотографировать знаменитость. Довольный Петросян с широкой улыбкой позировал девушке, которая была одета весьма смело. Красотка нарядилась в брюки цвета фуксия и крошечный белый топ, под которым не было нижнего белья, отмечает женский журнал "Клео.ру". В таком виде брюнетка стояла перед довольным Петросяном с фотоаппаратом. Артисту явно льстит внимание молодых прелестниц.

Фото: соцсети

К слову, ранее Елена Воробей резко высказалась о позднем отцовстве Евгения Петросяна.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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