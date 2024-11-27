Журналистка Мартынова: Асмус завела роман с женатым мужчиной

Знаменитость подозревают в разрушении семьи

Известная актриса Кристина Асмус снова влюблена – она завела роман с кинопродюсером Ильей Бурец, с которым недавно вышла в свет, подтвердив отношения. До этого знаменитость скрывала подробности своей личной жизни после расставания с коллегой Романом Евдокимовым.

Как утверждает журналистка Алена Мартынова, встречаться с новым избранником начала еще до его развода. Официальное расставание его с супругой было оформлено лишь неделю назад. Также у мужчины есть 11-летняя дочь.

"Своего мужчину Асмус, похоже, встретила на работе. Предполагаю, что на съемках безобразного сериала "Райцентр" – Бурец его продюсировал", – пишет она.

До этого Асмус намекала, что больше не одинока. Она показывала в своих соцсетях фотографию, хвастаясь, что неизвестный оказывает очень приятную заботу после работы.

Ранее артистка была замужем за Гариком Харламовым, от которого родила дочь. Как признавался юморист, им все же удалось сохранить нормальные отношения после расставания. По его словам, развод пришлось оформить из-за того, что их чувства угасли.

Говоря про роман с Евдокимовым, Асмус намекала, что ее возлюбленный был абьюзером, который яростно подавлял ее истязал.