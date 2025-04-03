Свежее фото Игоря Николаева удивило поклонников

Фанаты сильно переживают за здоровье своего кумира

Поклонники известного культурного деятеля Игоря Николаева всерьез обеспокоены. Артист выложил редкое фото с наследницей Вероникой – и это вызвало не умиление, а волну тревоги. На снимке композитор позирует у музыкальной школы, где учится девочка.

Но внимание подписчиков оказалось приковано вовсе не к трогательной сцене, а к внешнему виду музыканта. Кепка, темные очки и волосы, частично закрывающие лицо, подлили масла в огонь: фанаты решили, что знаменитость таким образом пытается скрыть, как сильно он изменился.

Последние месяцы любимец публики ведет затворнический образ жизни. Он не появляется даже на премьерах с участием своей возлюбленной Юлии Проскуряковой. На просторах интернет-пространства считают, что здоровье звезды серьезно пошатнулось, и из-за этого он сильно располнел и постарел.

Осенью 2023 года артист перенес сложную операцию на сердце. Медики поставили звезду на ноги, но запретили любые нагрузки, а также спиртное. С тех пор артист резко сократил рабочую активность, а свежая фотография заставила поклонников не на шутку испугаться.

К слову, недавно Николаев рассказал, как спас от смерти любимую дочь. Все решили последние секунды.