Источники сообщили о беременности 52-летней актрисы Федункив

Стало известно о беременности 52-летней актрисы Федункив
Марина Федункив. Фото: соцсети
Для знаменитости ребенок будет первым

Актриса "Реальных пацанов" Мария Федункив готовится впервые стать матерью в 52 года. Источники сообщили, что артистка уже не скрывает свое положение на съемках, демонстрируя внушительные размеры живота. При этом официально новость о грядущем пополнении она не подтверждает.

Два года назад Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи – тогда многие подозревали, что их отношения являются пиаром. Другие, наоборот, указывали, что из-за 13-летней разницы в возрасте и отличных менталитетах этот союз ждет скорый крах. Тем не менее, пара до сих пор счастлива в своих отношениях и готовится к появлению нового члена семьи.

Коллеги знаменитости рассказали, что сейчас Федункив не жалуется на самочувствие, хотя и устает быстрее, чем до этого. Однако съемочная группа окружает ее заботой и выполняет все пожелания. Они утверждают, что у артистки сейчас примерно шестой месяц беременности.

"Многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что Федункив в положении. А кто не знал – конечно, обсуждают", – говорят осведомители.

По их словам, Марина очень щепетильно относится к своей беременности. Она старается не ездить на экстремальные съемки, а коллеги делают все, чтобы обезопасить ее. 

Сама Федункив рассказывала в интервью, что мечтает стать матерью. Рожать от первого супруга, который страдал от наркотической зависимости, артистка категорически отказывалась. Затем она даже задумывалась о том, чтобы взять ребенка из детдома. Но после свадьбы с итальянцем обрела надежду, что сможет родить естественным образом.

Источник: СтарХит

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