Тарасова довела до слез Валю Карнавал на "Ледниковом периоде"

Девушка не выдержала критики в свой адрес

Блогер Валя Карнавал предпринимает попытки достичь высот в фигурном катании. Знаменитость участвует в проекте "Ледниковый период" вместе с Никитой Кацалаповым и регулярно рассказывает в соцсетях, насколько тяжело ей даются многочасовые тренировки.

Недавно пара подготовила для проката номер "Уэнсдей" в образе героев сериала Тима Бертона. Во время показа блогер допустила несколько ошибок, на которые обратила внимание Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер была крайне строга к молодой девушке – она заявила, что кроме спотыканий об лед ничего не увидела.

"Если бы я судила только Никиту, я бы поставила на десятку больше. В номере ничего не было – ни любви, ни разговора", – заявила Тарасова.

По ее словам, пара показала только "определенные интересные движения". Расстраивать своим мнением она никого не хотела, но тем не менее, после низких оценок со стороны жюри Карнавал расплакалась перед всеми.

"После первой неудачи пыталась собраться, клянусь вам. Ноги были без контроля. Мы делаем эти беговые по 6 часов на тренировках… Но сегодня была борьба. Учиться чему-то новому очень сложно", – рассказала Валя.

Несмотря на неудачу, девушка призналась, что планирует и дальше работать над собой и своим фигурным мастерством. Опускать руки она не намерена.