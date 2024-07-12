Тарасова заявила о достойном поведении Пугачевой на фоне скандала

Пожилая фигуристка не видит ничего предосудительного в высказываниях певицы

Недавно бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева угодила в новый скандал. Артистка гневно высказалась об ударе по киевской детской больнице, однако ранее полностью игнорировала другие трагедии, например, прилет на пляж в Севастополе. Неожиданным образом сложившуюся ситуацию оценила заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова.



Поведение Аллы Борисовны активизировало разговоры на высоком уровне о том, что артистку нужно признать иностранным агентом и лишить ее возможности зарабатывать в России. Тарасова объявила, что это абсолютно несправедливо, так как Пугачева – выдающаяся гражданка России и просто очень хороший человек.

Тренер по фигурному катанию заявила, что вне зависимости от статусов, которые могут присвоить певице, она, по мнению Тарасовой, всегда останется кумиром для россиян. Более того, выдающаяся спортсменка уверена, что певица остается лицом страны и несет свою ношу с достоинством.

"Для меня Пугачева подруга, выдающийся и талантливейший человек, украсивший мою жизнь своим талантом. <...> Алла представляет нашу страну с большим достоинством", – подчеркнула свою поддержку артистке тренер.

Ранее Алла Пугачева опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.