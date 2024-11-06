Тарасова отреагировала на слова Загитовой о непрофессионализме

Знаменитость заявила, что не держит обиды на спортсменку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова дала новое интервью, в котором высказалась о работе комментатором Татьяны Тарасовой на Олимпиаде-2018. Спортсменка вспомнила, что ей было очень обидно, когда узнала, как именно тренер отреагировала на присуждение ей высоких баллов. По ее словам, подобная реакция является непрофессиональной. Фигуристка допустила, что причиной этого являются близкие отношения между Тарасовой и Медведевой.

На подобное замечание отреагировала заслуженный тренер.

"Слова Загитовой про непрофессиональное комментирование? Это она по поводу своего", – поставила она на место спортсменку.

Татьяна Анатольевна призналась, что такие слова ее нисколько не обижают и она не хочет возвращаться к ситуации, произошедшей более семи лет назад, даже если Загитова очень хочет это обсудить в публичном пространстве. Тренер указала, что, несмотря на замечание, ее отношение к спортсменке не поменяется.

Ранее Тарасова заявила о достойном поведении Пугачевой на фоне скандала.