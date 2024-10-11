Адвокат оценила вероятность депортации Лазаревой* в Россию

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Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск в России. Известную телеведущую обвиняют в причастности к оправданию терроризма. Как сообщают журналисты, дело на нее завели после ее высказываний об ударах дронов, где она заявила "Это ужасно, но я радуюсь".
Адвокат в области международного права Марина Силкина оценила вероятность депортации знаменитости после объявления в розыск. Она указала, что такой шанс действительно есть, если бы не несколько подводных камней.
Сперва российская сторона должна сделать официальный запрос, предоставив все документы с обоснованием необходимости депортации. Когда человека обнаружат специальные службы другой страны, то его могут очень оперативно отправить на родину или в государство, которое послало запрос.
"Но единственное, сейчас геополитическая ситуация очень непростая, поэтому, возможно, могут быть какие-то нюансы в плане процедур", – отметила юрист.
Сама Лазарева* утверждает, что в Интерполе есть специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом для рассмотрения запросов об объявлении в розыск.
Ранее Генпрокуратура России сообщала, что несколько стран отказались оказывать правовую помощь по запросу. Больше всего трудностей возникло со членами ЕС, которые не стали выдавать обвиняемых в преступлениях, обосновав это политическими мотивами.
* признана иноагентом по решению Минюста РФ
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