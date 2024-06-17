Возбуждено уголовное дело против Лазаревой* по статье об оправдании терроризма

Русофобку Лазареву* наказали по заслугам
Татьяна Лазарева*. Кадр: YouTube
Озлобленная артистка наконец-то доболталась

На фоне стремительных перемен на международной арене некоторые российские знаменитости продемонстрировали свое истинное отношение к родной стране. Оказалось, что немало отечественных звезд – убежденные русофобы. Среди таких деятелей искусств оказалась Татьяна Лазарева*. Теперь же юмористку наказали по заслугам.

Долгое время общественность с негодованием наблюдала за тем, что позволяет себе артистка, давно и прочно обосновавшаяся в Европе. Лазарева* договорилась до того, что призналась в радости из-за новостей, посвященных ударам дронов по российским городам. В целом, женщина занимается только тем, что охаивает Россию и желает нашей стране всяческих бед.

Надо полагать, терпение у российских правоохранительных органов лопнуло. Наконец-то на Лазареву* завели уголовное дело. Речь идет о статье об оправдании терроризма, а также призывах к проведению террористических атак. Также ранее стало известно, что Татьяну Лазареву* объявили в розыск. Соответствующее решение было принято 13 июня.

К слову, ранее русофобка Татьяна Лазарева* сделала заявление о возвращении в Россию. Знаменитость регулярно жалуется на то, что жизнь за границей значительно отличается от той, к которой она привыкла в РФ.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

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