Лазарева* заявила, что бывший муж ее предал и бросил

Она утверждает, что полностью потеряла к нему доверие

Юмористка Татьяна Лазарева* дала новое интервью, в котором рассказала о своей личной жизни. Она вспомнила, как рухнули два ее брака.

В первый раз артистка вышла замуж всего на месяц. Сейчас она считает, что делать этого не стоило, поскольку отношения с избранником были далеки от идеала. Это касается и второго союза с Михилом Шацем**. Татьяна вспомнила, что своего сына она родила от "подонка", который исчез из ее жизни вскоре после зачатия – в эти трудные моменты вместе с ней был будущий супруг. После регистрации отношений у них родилось две дочери.

На фоне такого пройденного пути Лазарева* была уверена – Михаил тот человек, который никогда ее не предаст и не бросит в трудный момент. Но в итоге спустя несколько лет им все же пришлось развестись.

"Потому что предал и бросил. Он был самым близким человеком для меня, другом. Но, друзья не врут и не обманывают", – заявила она.

По словам юмористки, в отношениях с Шацем** было очень много лжи – настолько, что она полностью потеряла к нему какое-либо доверие. В результате отношения между супругами полностью разладились, и надежды на их восстановление нет.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ, включена в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

** признан иноагентом по решению Минюста РФ